Zoektocht naar ‘vrouw met muts’; nog veel vragen rond afgebrande woning Geitenkamp

Wodanseck rouwt om onverwacht overleden clubicoon Harrie van de Ven

WOLFHEZE/ HEELSUM - De kleine, maar hechte gemeenschap van voetbalvereniging Wodanseck in Wolfheze is deze week opgeschrikt door het trieste bericht dat clubicoon Harrie van de Ven plotseling is overleden aan de gevolgen van een zware hersenbloeding.

18 maart