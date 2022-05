Zoektocht op Rijkerswoerdse Plassen gestaakt, geen spoor van verdwenen Arnhemmer

Vanaf de boot werd vanaf 10.00 uur ook met dreglijnen de bodem van de plas afgezocht. Volgens een woordvoerder van de politie werd gezocht naar de Arnhemse verdachte zonder directe aanwijzingen dat hij zich daar zou kunnen bevinden. Maar de zoektocht wordt zowel rond als op de plassen gedaan om de man zo snel mogelijk te kunnen vinden. Ook zou er gezocht kunnen worden aan de oevers van de Rijn.



Aangezien de gezochte volgens de politie een gevaar kan zijn voor zichzelf en voor anderen bestaat de mogelijkheid dat de man zichzelf iets heeft aangedaan.

Praten over zelfmoordgedachten kan anoniem: chat via 113.nl, bel 113 of bel gratis 0800-0113.

Of dat de reden is dat de politie op het water zoekt, wil de woordvoerder niet bevestigen. ,,We zoeken heel breed", legt de woordvoerder uit. De politie maakte eerder naam en toenaam van de verdachte bekend omdat het vinden van de man uiterst urgent is.

Met de zoekboot is de politie aanvankelijk midden op een van de plassen aan het dreggen. Om vervolgens steeds dichter naar een van de oevers verder te zoeken. Uiteindelijk duiken de agenten met het bootje via het water tussen de struiken. De hele exercitie leverde uiteindelijk dus niets op.

Naakt op straat

De overleden vrouw werd donderdagavond zwaargewond gevonden in de Cuijkstraat in de Arnhemse wijk De Laar. De vrouw is volgens buurtbewoners naakt, midden op straat gevonden. Volgens een politiewoordvoerder is nog geprobeerd het slachtoffer te reanimeren. Maar die hulp kwam te laat.



De politie kan verder niks kwijt over haar doodsoorzaak of over de relatie tussen de man die ze zoeken en het slachtoffer. Ook over de identiteit van de overleden vrouw kan de politie nog geen informatie geven. Er zijn enkele tips binnengekomen bij de politie, die op dit moment worden onderzocht. Volgens de buurtbewoners is de man de partner van de vrouw. Ze zouden vaak ruzie hebben gehad.

Zeer uitzonderlijk

Dat de politie de naam bekendmaakt van een voortvluchtige verdachte is zeer uitzonderlijk. De laatste keer dat dit gebeurde was in 2018 tijdens de zoektocht naar Jos Brech. Hij werd ervan verdacht in 1998 Nicky Verstappen te hebben gedood. Brech werd aangehouden in Spanje en veroordeeld in 2022. De politie hoopt dat de Arnhemse verdachte sneller wordt gepakt als ook zijn naam bekend is bij het publiek. ,,Dan moet iemand echt wel heel erg gevaarlijk zijn”, stelt hoogleraar strafrecht Henny Sackers.

Gisteren verspreidde de politie al een foto van de man. Mogelijk draagt hij een licht kaki shirt, een donkere broek en sportschoenen. Een politiewoordvoerster laat weten dat de binnengekomen tips worden onderzocht en dat de politie hoopt op meer tips. Ook beelden van bijvoorbeeld beveiligingscamera’s, videodeurbellen of dashcams kunnen relevant zijn voor het onderzoek, aldus de politie.

