Zon, muziek en paradijsvogels: 11 x nagenieten van Free Your Mind in Arnhem [FOTO'S]

Simpele breuk? Vaarwel gips en controle in ziekenhuis, met nieuwe app kan patiënt thuis herstellen

Arm uit de kom, gebroken teen, middenhandsbeentje of enkel? Na een bezoek aan de eerste hulp in Rijnstate hoeven pechvogels in veel gevallen niet meer in het gips en op de poli voor controle te komen. Dat scheelt geld, een hoop gereis naar het Arnhemse ziekenhuis én tijd in de wachtkamer.