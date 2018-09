Zoon van slachtoffer fatale mishandeling: 'Onrecht is Henk de Vries (83) zijn dood geworden'

Auto brandt volledig uit in Arnhem

10:11 ARNHEM – Op de Stellingwerfstraat in Arnhem is in de nacht van vrijdag op zaterdag een auto in vlammen opgegaan. Rond 03.00 uur werd de brand ontdekt door buurtbewoners, waarna de brandweer snel ter plaatse was. Er raakte niemand gewond. De auto is volledig uitgebrand. De brand ontstond vermoedelijk door brandstichting.