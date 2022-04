Zorgbaas voorziet problemen en wil groter beroep doen op familie: ‘De ouderenzorg is onhoudbaar’

Burgers’ Zoo voor even het domein van jonge Vitessena­ren: ‘De dieren gaan we zo wel bekijken’

ARNHEM - In de woestijn gamen tegen de e-sporter van Vitesse of op de foto met mascotte Vito in het safarigebied. Vandaag was het allemaal mogelijk. Burgers’ Zoo was namelijk het decor van de Vitesse Kids Club Dag.

23 april