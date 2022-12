Zorgen over toekomst jongerencentrum Geitenkamp: ‘Dit is een soort van tweede thuis’

over de tong Geen Sibrecht, wél Arnhemse blingbling met lekker eten zonder gekkigheid bij restaurant Sky

Beetje Arnhemse kitsch, maar toch zeker wel lekker. Voor een groots culinair avontuur hoeven we niet naar Sky aan de Rijnkade. Maar het eten en de zaterdagavond-vibe is lekker. Richtlijnen over teveel parfum is wel een goed idee.

