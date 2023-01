Zoveel mag je maximaal verdienen om in aanmerking te komen voor energietoeslag in Arnhem

indebuurt.nlJe spaargeld geef je liever niet uit aan een torenhoge energierekening. Daar kan de energietoeslag een handje bij helpen. Wie daarvoor in aanmerking komt en wie niet, verschilt per gemeente. Bekijk hier hoe het in Arnhem en andere gemeenten zit.

Eerder dit jaar werd de energietoeslag in het leven geroepen. Elke gemeente mag zelf bepalen wat de voorwaarden zijn voor dit (nodige) extraatje. Het kan dus zijn dat je met jouw inkomen in de ene gemeente wel energietoeslag krijgt, maar in de andere gemeente niet.

Energietoeslag in Arnhem

Kom jij in aanmerking? Dan krijg je in gemeente Arnhem eenmalig 1.550 euro. Als je twijfelt of jij recht hebt op dit bedrag, zijn hier de voorwaarden van gemeente Arnhem:

Je moet minimaal 21 jaar oud zijn en in gemeente Arnhem wonen. Je hebt een inkomen van 120 procent van de bijstandsnorm. Dat komt neer op 1.256,07 euro als je alleen woont en 1.794,39 euro als je samenwoont. Heb je een AOW-leeftijd? Dan mag je inkomen maximaal 1.397,26 euro zijn. Ben je student? Dan gelden er andere voorwaarden.

Verschil met andere gemeenten

In de meeste gemeenten in Nederland ligt de grens op 120 procent van de bijstandsnorm. Omgerekend is dat ongeveer 1.795 euro bij samenwonenden of 1.256 euro per maand bij alleenstaanden. Dat is ook het geval in Arnhem. In sommige andere gemeenten ligt dit anders. Kijk maar eens naar Utrecht: daar mag een alleenstaande 1.652 euro verdienen en samenwonenden 2.320 euro.

Een voorbeeld

Een fictief voorbeeld. Stel: je hebt als alleenstaande een maandelijks netto inkomen van 1.455 euro. Dan kom je in gemeente Arnhem niet in aanmerking voor de toelage, maar als je in Utrecht zou wonen wel.

Zo vraag je de energietoeslag in Arnhem aan

Het verschilt per situatie hoe je aan het potje komt. Arnhemmers die al eerder een energietoeslag kregen van 800 euro hebben het automatisch op hun rekening gekregen. Andere stadsgenoten vragen het aan via deze pagina. En wist je dat er nog meer extra geld beschikbaar is voor Arnhemmers die het moeilijk hebben? Zo kan je extra energietoeslag aanvragen en geld voor bijvoorbeeld schoolspullen en witgoed. Meer daarover lees je in dit artikel.

