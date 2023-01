Zwaargewonde fietser met traumahelikopter naar ziekenhuis • Het werk van haar vader werd Ineke fataal

MORGEN EN VRIJDAG LANDELIJKE STAKING IN HET STREEKVERVOER | Duizenden buschauffeurs, machinisten en conducteurs in het streekvervoer leggen morgen en vrijdag het werk neer. Dat meldde vakbond FNV vanmorgen na een cao-overleg waarin de bonden en werkgevers niet tot een akkoord konden komen. Ook touringcarchauffeurs sluiten zich aan bij de staking, maakten ze woensdagmiddag bekend.

VEEL MEER MENSEN MET ALCOHOL EN DRUGS OP IN HET VERKEER | Het aantal automobilisten dat met te veel drank of drugs op achter het stuur kruipt, neemt toe. In 2022 stuitte de politie op fors meer verkeersdeelnemers onder invloed dan een jaar eerder. Deskundigen en Veilig Verkeer Nederland maken zich zorgen.

TANKSTATION IN WESTERVOORT OVERVALLEN | Het tankstation BP in Westervoort is in de nacht van dinsdag op woensdag overvallen. De dader bedreigde het aanwezige personeel met een wapen en is daarna gevlucht. Naar de dader wordt nog gezocht.



OUDSTE SAUNA VAN NIJMEGEN KOPJE ONDER | ,,We hebben corona overleefd maar met deze energieprijzen kunnen we niet verder.” Dat zegt Roel Kamps van Sauna & Beauty De Thermen aan de Panovenlaan in Nijmegen. Het bedrijf sluit per direct de deuren. De 32 medewerkers zijn maandag ingelicht en het faillissement is uitgesproken.

VERDRIET OP KIPPENBEDRIJF IN LOO NADAT VOGELGRIEP TOESLOEG | De steunbetuigingen aan het adres van Arnoud en Beata Goris uit Loo zijn hartverwarmend, maar zij zitten vanaf woensdag wel met twee stallen zonder 60.000 leghennen. Vanwege de vogelgriep worden woensdagmorgen alle kippen geruimd. Het verdriet is groot.

FIETSER ZWAARGEWOND GERAAKT BIJ AANRIJDING | Een fietser is woensdagochtend ernstig gewond geraakt bij een aanrijding in Ulft. Er werd een traumahelikopter opgeroepen. Deze bracht de fietser naar het ziekenhuis.

TUINHUIS VAN CARL STAAT NET AAN DE VERKEERDE KANT VAN DE TUIN | Een verkeerd geplaatst tuinhuis begint voor de familie Bos in Apeldoorn een slepende en prijzige kwestie te worden. De gemeente wil dat echt alles verdwijnt - ook de restanten van de fundering. Maar dat gaat Carl Bos nou net te ver.

GRAAFSCHAP-BAAS WORDT BURGEMEESTER | Hans Martijn Ostendorp is dinsdagavond voorgedragen om officieel de derde burgemeester van de gemeente Buren te worden. Hij keerde dinsdagavond laat nog enthousiaster terug uit Maurik dan dat hij er al heen gereden was. ,,De zin om in de gemeente Buren aan de slag te gaan, is alleen maar gegroeid”, zegt de nieuwe burgemeester van Buren.

GIGANTISCHE STROOMREKENING NOOPT FRUITTELER TOT NOODKREET | Fruitbedrijf De Stokhorst in Groessen betaalt vanaf deze maand dik 6700 euro per maand aan gas en stroom. Een gigantisch bedrag, vindt eigenaar Theo Wolters. Daarom vraagt hij klanten ‘extra veel’ appels en peren te kopen.

CAMPERRIJDER RAMT POLITIEAUTO TIJDENS VLUCHT VOOR POLITIE | Een 32-jarige man uit Arnhem zit vast voor het ‘camperincident’ op het industrieterrein aan de James Wattstraat in Zevenaar. Hij is vermoedelijk de bestuurder van de camper die dinsdagavond een politieauto ramde. De politie zoekt niet langer actief naar een mogelijke tweede inzittende.

19-JARIGE DIE 25.000 VOLT DOOR LIJF KREEG OP BETUWEROUTE KRIJGT GEEN STRAF | De politie doet geen verder onderzoek naar het incident waarbij een 19-jarige Arnhemmer afgelopen zondag onder stroom kwam te staan op de Betuweroute. Hij was ter hoogte van het rangeerterrein bij Valburg op een stilstaande wagon geklommen. Mogelijk wilde hij daar samen met vier vrienden graffiti spuiten.

VAN WIE IS PONY CHRISJE? | De politie weet nog altijd niet wie de eigenaar van de pony is die maandagavond werd achtergelaten op een terras in Den Bosch. ,,Er heeft zich niemand bij ons gemeld. En we hebben ook nog niemand aangehouden.”

HET WERK VAN HAAR VADER WERD INEKE FATAAL | De gevaren van asbest zijn tegenwoordig wijd en zijd bekend. Hoe anders was dat in de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw. De vader van Ineke Bekema-Kruysdijk werkte in Harderwijk bij asbestfabriek Asbestona. Meer dan vijftig jaar later werd zijn werk zijn dochter alsnog fataal. Ze overleed drie jaar geleden op haar 68ste aan asbestkanker. ,,Asbest was overal. Op het werk en thuis.”

