Zwaargewonde man aangetroffen na inval van arrestatieteam in Arnhem

Beschoten

Het is de tweede zwaargewonde in Arnhem in een dag tijd. Vrijdagmiddag werd er in de Cronjéstraat in Arnhem een zwaargewonde man aangetroffen in een auto. Hij bleek te zijn beschoten. Korte tijd na de ontdekking is de man overleden. De Cronjéstraat ligt hemelsbreed minder dan 500 meter van de plek waar de politie een inval deed.



Of er enig verband bestaat tussen de zaken is niet bekend. De politie verwacht in de loop van de dag meer informatie te kunnen geven.