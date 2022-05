Zwaargewonde vrouw overlijdt op straat in Arnhem: mogelijk om het leven gebracht

updateARNHEM - In Arnhem is donderdavond laat op de Cuijkstraat een zwaargewonde vrouw aangetroffen. De vrouw werd op straat gevonden nadat er via 112 een melding was binnengekomen. Volgens een politiewoordvoerder is in eerste instantie nog geprobeerd het slachtoffer te reanimeren. Maar die hulp kwam te laat.