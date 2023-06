‘Zwangere vrouw ontkomt met kind via dak aan vlammenzee’, buurman reageert verslagen

met video Felle woning­brand in Arnhem: bijna honderd woningen ontruimd, drie mensen naar het ziekenhuis

In een woning aan de Van Kinsbergenstraat in Arnhem is zondag rond het middaguur brand uitgebroken. De brand is overgeslagen naar andere woningen. Er is zoveel rookontwikkeling dat er in totaal twee NL-Alerts zijn verstuurd. Inmiddels zijn bijna honderd woningen ontruimd.