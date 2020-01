Zware crash in Arnhem: drie zwaargewonden, auto in gruzelementen

Sporenonderzoek

Alle vijf inzittenden zijn gewond zijn geraakt, van wie drie ernstig. Het laatste slachtoffer zou pas na lange tijd zijn bevrijd omdat hij ernstig bekneld was geraakt. Het zou even hebben geduurd vooraleer het wrak zo ver was opengeknipt dat hij kon worden bevrijd.



De drie zwaargewonden zijn per ambulance overgebracht naar het Radboud ziekenhuis in Nijmegen. De andere twee slachtoffers naar het Rijnstate.



Het ongeval trok veel bekijks. De politie was midden in de nacht nog bezig met sporenonderzoek. De weghelft waarop het ongeval zich voordeed, is rond 5.00 afgezet geweest, waardoor verkeer richting het centrum over dat deel van de Johan de Wittlaan niet mogelijk was.



Het is vooralsnog onbekend hoe de slachtoffers eraan toe zijn.