Zwartrijders en winkeldieven achteraan in de rij: rechters willen af van piepkleine delicten

Gijs viel op school al in slaap. Nu onttrekt hij zich aan de ‘moderne slavernij’ van de maatschap­pij

Gijs Verhoofstad is een van de gezichten achter de Arnhemse kunstwerkplaats KW37, die nu wederom moet wijken voor bouwplannen. Wie is hij? En wat drijft hem? ,,Ik heb in een distributiecentrum gewerkt, maar werd daar gewoon gek van de voorspelbaarheid.”