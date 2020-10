Zwemleraar (22) betastte negen jongetjes: ‘Geslachtsdelen aangeraakt onder water’

,,Een duivels dilemma”, aldus de officier van justitie vandaag in de rechtbank. ,,Daar zitten ouders die denken: bos hem op”, zei ze kijkend naar de publieke tribune waar ouders geëmotioneerd haar betoog aanhoorden. Ze reageerden instemmend.



Toch besloot de officier mee te gaan met het advies van gedragsdeskundigen en geen tbs met dwangverpleging te eisen. Ze verzocht de rechtbank om de 360 dagen op te leggen die de man al in voorarrest zat, plus tbs met voorwaarden. Hij zit sinds juni in een forensisch psychiatrische kliniek en lijkt gemotiveerd.



Zo gauw die motivatie weg is en de behandeling spaak loopt, aldus de officier, moet het alsnog tbs met dwang worden. Gaat het wel goed en loopt de tbs af, dan wil ze dat er een gedragsbeïnvloedende en vrijheid beperkende maatregel gaat gelden. ,,Dat is een betonnen kader. Er zal nimmer geen toezicht kunnen zijn.”