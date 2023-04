Actrice Anniek Pheifer uit klimaatzorgen bij actie Milieudefensie: ‘We kunnen de veestapel halveren’

met Video Wéér kans op stevig onweer in Oost-Nederland: ‘Buien zijn van heel lokale aard’

Met name in het noorden van Overijssel zijn ze nog maar amper bijgekomen van de heftige nacht van maandag op dinsdag. De oorzaak: onweer en meerdere blikseminslagen, met de nodige schade tot gevolg. Maar voor deze woensdagmiddag waarschuwt het KNMI wederom voor stevige onweersbuien, in onder meer Overijssel en Gelderland. Moeten we ons zorgen maken?