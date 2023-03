BBB in Drenthe zoekt brede coalitie: ‘Zijn geen provincie voor een groot machtsblok’

Van Rijkswater­staat naar ziekenhuis­zorg: nieuwe topvrouw voor Isala

Michèle Blom is de nieuwe bestuurder van het Isala ziekenhuis in Zwolle. Het ziekenhuis trekt daarmee een bestuurder van buiten de zorg aan, want Blom heeft een jarenlange ervaring bij Rijkswaterstaat. Isala denkt een goede zet te doen. ,,Het is van belang om op landelijk niveau mee te praten.’’