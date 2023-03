'Bejaarden' in geprepareerde slaan hun slag: voor duizenden euro's aan iPads en laptops bij Mediamarkt Assen gestolen

Dat laat de politie Noord-Nederland weten. Er zijn recentelijk twee verdachten van 66 en 57 jaar voor winkeldiefstal in Assen aangehouden. Zij zouden deel uitmaken van deze mobiele bende. De mannen zijn gearresteerd in Amersfoort na hun diefstal bij de Mediamarkt in Assen.

Een van de verdachten zat in een rolstoel die werd voortgeduwd door de ander. De man deed alsof hij hulpbehoevend en heel oud was, maar had wel een oortje in waarbij hij door een bendegenoot in een buitenlandse taal werd ingeseind waar de beveiliging van de winkel precies rondliep. Ook wees hij via de telefonische verbinding door waar de dure spullen te vinden waren in de Mediamarkt.