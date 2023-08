Bewolkt en enige tijd regen in Assen vandaag

Opnieuw drukte verwacht op de weg, alle scholen in het land nu vrij

In heel Nederland hebben alle kinderen na vrijdag vrij, nu ook de zomervakantie begint in de regio Noord. Eerder kregen al de regio’s Midden en Zuid vakantie. De ANWB waarschuwt voor lange files op de populaire vakantieroutes in het buitenland.