Dit is hoeveel ton huishoudelijk afval de gemeente Assen produceert

Verdachten doden hulpverle­ner Emmen ook verdacht van overval

De drie jeugdige verdachten van de fatale steekpartij in jeugdzorginstelling Yorneo in Emmen in januari, worden ook verdacht van andere incidenten. Dit meldt het Openbaar Ministerie dinsdag. Zo worden twee van hen verdacht van een gewelddadige overval op de McDonald’s in Emmen eerder die maand. Het drietal blijft langer vastzitten.