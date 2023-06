Drenthe hoopt dat regeling voor piekbelasters voor ‘substantiële stikstofreductie’ zorgt

nacompetitie Havelte komt met de schrik vrij en blijft in de vierde klasse: ‘Volgend jaar moeten we weer meespelen om de prijzen’

Lang hield Jorick van der Galiën geen rekening met degradatie van Havelte. Tot hij en zijn ploeg zichzelf toch echt terugvonden in de degradatieplay-offs. In een typische nacompetitiewedstrijd tegen Nieuweschoot, in de hitte met veel goals, penalty’s en rode kaarten, bewijzen Van der Galiën en zijn teamgenoten dat zij niet in de vijfde klasse thuishoren. ,,Daar zouden we ongeslagen kampioen moeten worden.”