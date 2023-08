Gewonde bij steekinci­dent Coevorden: slachtof­fer en verdachte zijn minderja­rig

Bij een steekincident maandag rond 20.30 uur aan de Pampert in Coevorden is een minderjarige jongen uit Emmen gewond geraakt. Enige tijd na het steekincident meldde zich een minderjarige jongen uit Coevorden bij de politie. Hij is aangehouden en wordt verhoord over zijn betrokkenheid.