Helder met enkele wolkenvelden in Assen vanochtend

Asielzoe­kers in hongersta­king op Heidelberg in Meppel: ‘Vergeet ons niet’

Ze zijn wanhopig en radeloos. De vluchtelingen op een asielboot in Meppel hebben genoeg van de lange wachttijden bij de IND, waardoor er geen duidelijkheid komt over hun toekomst in Nederland. Massaal komen ze nu in actie.