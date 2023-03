Leegstaande woning in Assen vol gas door koperdiefstal, twintig woningen ontruimd

Brand bij ggz-instelling in Assen

In de ggz-instelling aan de Dennenweg in Assen is vanmiddag brand uitgebroken. Daarbij is een slachtoffer gevallen, meldt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Drenthe (VRD). Deze persoon is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.