Man belaagd in pand in Assen

Camera­dicht­heid Assen boven het landelijk gemiddelde, meer dan duizend camera's in totaal

Misdrijf gepleegd in Assen? Dan kan de politie van 1.278 camera's de beelden opvragen in de jacht op daders. Teruggerekend naar gemeentegrootte is dat hoger dan in de rest van Nederland en ook de hoogste van heel Drenthe.