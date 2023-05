Noodopvang asielzoekers in Assen wordt 'wachtkamer' voor aanmeldcentrum Ter Apel

Automobi­list gaat er vandoor na aanrijding met scooter in Meppel, maar keert toch om

Een automobilist is maandagavond in eerste instantie doorgereden nadat hij op een kruising in Meppel in aanraking kwam met een scooter. De twee berijders van die scooter kwamen daarbij ten val. De automobilist keerde even later toch terug naar de plek van het ongeval. Hij moest zijn rijbewijs inleveren bij de politie.