OM vraagt om langer voorarrest verpleegkundige met rol bij twintig sterfgevallen in ziekenhuis Assen

Jongetje naar ziekenhuis nadat voertuig in water belandt in Klaziena­veen

Een jongetje is donderdag ernstig gewond naar het ziekenhuis gebracht na een ongeluk waarbij een voertuig in het water is beland in Klazienaveen (Drenthe). Rond 11.50 uur kreeg de politie melding van een voertuig in het water aan de Dordsedijk. Het jongetje zat in het voertuig en is door omstanders uit het water gehaald.