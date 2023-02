Politie Noord-Nederland waarschuwt voor GPS-diefstal uit tractoren: ‘Schade tot 1,7 miljoen euro’

Brandweer bevrijdt meiden met fiets uit ‘horrorlift’ op station Meppel: ‘Jongeren gebruiken deze als afsnijrou­te’

Twee meiden zijn vanmorgen met hun fiets vast komen te zitten in de inmiddels beruchte ‘horrorlift’ op het station van Meppel. De brandweer is eraan te pas gekomen om ze te bevrijden. Volgens ProRail wordt de lift vaak gebruikt door met name jongeren om zo niet een eindje om te fietsen en daar is deze niet voor bedoeld.