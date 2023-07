Straks geen wolf meer in Drenthe? Drentse coalitie wil wolvenvrije regio

Drenthe wil in de Europese Unie gaan pleiten voor het aanwijzen van een wolvenvrije regio in de provincie. De partijen BBB, PvdA, VVD en CDA hebben dat afgesproken in het coalitieakkoord, dat donderdag is gepresenteerd.