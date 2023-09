Rechtbank beveelt Big Bazar winkels in Assen en Coevorden te ontruimen

De rechtbank in Assen heeft winkelketen Big Bazar opgedragen twee panden in Drenthe te verlaten. Het in koopjes gespecialiseerde retailbedrijf had voor zijn locaties in Assen en Coevorden maandenlang de huur niet betaald, waarna de verhuurders de ontruiming van die panden eisten. De rechter geeft ze nu gelijk.