Brechtje Roos leert mensen in Meppel op een ‘andere manier’ naar muziek te luisteren

Muziekverteller Brechtje Roos geeft vanaf 20 september van 16.00 tot 17.30 uur in Schouwburg Ogterop in Meppel de luistercursus ‘Nieuwe Kijk op Muziek’. Dit is een cursus voor nieuwsgierige muziekliefhebbers met zin in verdieping.