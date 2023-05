SV Bedum 1 leed een 0-1 nederlaag thuis tegen Achilles 1894 1

Record­start nieuw theatersei­zoen Ogterop in Meppel: ‘Mensen hebben er zin in’

De vriendenvoorverkoop van Schouwburg Ogterop in Meppel is afgelopen dinsdag, 23 mei, van start gegaan. Op de eerste dag zijn al bijna 4000 kaarten verkocht. Een record, want eerdere seizoenen werden er gemiddeld 2500 kaarten verkocht in de eerste 24 uur.