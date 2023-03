Twee medewerkers politie Drenthe ontslagen om plichtsverzuim

Naar de ene medewerker werd in juni 2022 een onderzoek ingesteld vanwege een vermoeden van ernstig plichtsverzuim ‘in de relationele sfeer’. Het onderzoek naar de andere medewerker werd in november 2022 ingesteld vanwege de verdenking van ernstig plichtsverzuim in de ‘privésfeer’. De twee zaken staan volgens de politie los van elkaar.