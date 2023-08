wielrennen Wielerfeno­meen Gijs Schoonvel­de uit Koekange verkiest gouden medailles boven bankhangen: ‘Maar misschien moet ik dat wel leren’

Iedere wielrenner stapt op z’n tijd weleens uit bed met wonderbenen. Maar in een maand tijd twee keer Nederlands kampioen worden én een Europese titel binnenharken? Dan is van geluk geen sprake meer: Gijs Schoonvelde (16) uit Koekange is een jong wielerfenomeen.