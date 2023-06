Vanmiddag en vanavond lichte bewolking in Assen

Coach Lukkien na degradatie FC Emmen: ‘Het doet pijn dat het zo afloopt’

Coach Dick Lukkien had FC Emmen bij zijn afscheid in de eredivisie willen houden, maar zijn missie mislukte. Emmen verloor ook het tweede en beslissende duel in de play-offs van promotie/degradatie van Almere City FC. ,,We hebben over twee wedstrijden verloren en waren niet goed genoeg”, zei Lukkien voor de camera van ESPN. ,,We hebben alles gedaan wat we konden, maar het mocht niet zo zijn.”