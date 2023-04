Verkenner Drenthe adviseert college van BBB, CDA, VVD en PvdA

vierde divisie Pupillen brengen streepje licht op sportief donkere avond voor Nick Kuiper en Alcides

Alcides zakt steeds dieper weg in het moeras dat de vierde divisie voor de club is geworden. Na een nieuwe nederlaag, 0-5 tegen Be Quick 1887, raken de reddingsboeien steeds verder uit zicht. Voor aanvaller Nick Kuiper is het zaterdagavond niet enkel kommer en kwel. Met dank aan de pupillen van SC Heerenveen.