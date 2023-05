Zuidhorn 1 en LTC 1 delen de punten

Van Gogh Huis in Nieuw-Amsterdam nog tot september dicht

Het Van Gogh Huis in Nieuw-Amsterdam en Veenoord is nog tot september gesloten. Het pand waar van Gogh korte tijd verbleef, ging afgelopen september dicht voor een verbouwing. De verbouwing loopt vertraging op, waardoor het Van Gogh Huis ook deze zomer gesloten is.