Zwaarbewolkt in Assen vanochtend

Assen doet bijna zeshonderd keer aangifte van fietsen­dief­stal

Dieven van brom-, snor- en andere fietsen hebben de afgelopen twaalf maanden zeker 590 keer toegeslagen in Assen - dat is in elk geval het aantal keren dat er aangifte is gedaan bij de politie, blijkt uit nieuwe cijfers. Omdat niet iedereen aangifte doet, is het aannemelijk dat het werkelijke aantal fietsendiefstallen hoger ligt.