Aan herinrichting van ’t Loverveld in Asten hangt een flink prijskaartje: 3,27 miljoen euro

Horeca op Stratum­seind slaagt met vlag en wimpel voor discrimina­tie­proef: niemand onterecht geweigerd

EINDHOVEN - De horeca op het Stratumseind in Eindhoven is glansrijk geslaagd voor een test waarbij is gekeken of portiers discrimineren. Tijdens 180 bezoeken aan tien zaken werden acht diverse groepjes testpersonen nergens onterecht geweigerd.