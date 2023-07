Auto slaat over de kop op A67 bij Ommel, vrouw gewond afgevoerd

Terreurver­dach­te M. (16) uit Eindhoven blijft nog in cel

EINDHOVEN - De Eindhovenaar (16) die in mei is opgepakt op verdenking van online contact met IS-aanhangers en het plannen van aanslagen blijft in de cel. Dat bleek donderdagmiddag tijdens de eerste, procedurele zitting in de rechtbank van Rotterdam.