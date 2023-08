Leendena­ren houden toekomst kermis tegen het licht

LEENDE - De traditionele dorpskermis staat op veel plekken onder druk. Ook in Leende zijn er mensen die vrezen voor de toekomst van de kermis, die van 19 tot en met 22 augustus opnieuw neerstrijkt in het dorp. Om de zorgen én kansen voor de toekomst in beeld te krijgen, houdt Trots op Blaosdonk (TOB) een inventarisatie in de aanloop naar en tijdens de kermisdagen.