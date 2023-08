Gillis hoeft geen boete te betalen van 100.000 euro voor illegaal huisvesten arbeidsmigranten in Zeeland

Verouderde milieu­straat Laarbeek is zelf aan de stort toe

LIESHOUT - De schimmels tieren welig op de muren, panelen vallen van de plafonds, ratten zorgen voor overlast, ’s zomers is het er snikheet en in de winter extreem koud. De beheerdersruimte van de milieustraat in Laarbeek is helemaal afgeschreven.