Herinneringen aan de Astense Aa

Boscafé in Lierop blijft, maar zonder de twee uitbaters Eloise en Ton: ‘In de horeca ben je nooit afgewerkt’

LIEROP - Ze zijn niet de eerste ondernemers die in coronatijd ontdekten dat er nog meer is dan alleen horeca. Eloise Senders (52) en Ton Pastor (56) stoppen met Boscafé ’t Pastoorke van Moorsel in Lierop. Het café blijft, maar de twee ‘nemen de pastoor mee.’