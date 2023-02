Jubileumconcert Heusdens showkoor Erato in alles groot

Curator Lightyear hoopvol over doorstart: ‘snel duidelijk­heid’ nodig, want medewer­kers sollicite­ren al elders

HELMOND - De curator van Lightyear is hoopvol over een mogelijke doorstart voor de ontwikkeling van de Helmondse zonneauto. Hij zegt daarover met een aantal partijen in gesprek te zijn.

2 februari