Kamperen ja, maar wel met de luxe van thuis: ‘Zo hoef je niet zo veel mee te nemen’

indebuurt.nl 7 x budgetwin­kels vol hebbedinge­tjes in Helmond

Hakt de zomervakantie er ook in bij jou? Misschien vertrek je wel naar het zonnige zuiden of ga je net wat vaker buiten de deur eten. Daarom is het juist fijn om even rustig aan te doen. Gelukkig zijn er in Helmond genoeg winkels te vinden met leuke artikelen voor een klein prijsje. Kijk waar je moet zijn: