Nieuwe invulling park 't Loverveld in Asten

Succesvol­le wijkschouw Kijk in Wijk is een blijvertje in Ge­mert-Ba­kel

GEMERT-BAKEL - Kijk in de Wijk is een blijvertje. Gemert-Bakel gaat door met deze eind 2021 ingevoerde wijkschouw. De proef die hiermee sindsdien in alle kernen is uitgevoerd, blijkt dermate succesvol dat deze wordt voortgezet.

8:00