Politiek Asten loopt niet warm voor monumentenstatus Bonifatiusschool

Het toekennen van de gemeentelijke monumentenstatus is een bevoegdheid van het college. Dat moet nog een standpunt innemen over de aanvraag van de erfgoedvereniging, gaf wethouder John Bankers deze week te kennen in de commissie Ruimte. De locatie van het voormalige schoolgebouw aan de Kruiskensweg in Asten is bij het college in beeld voor de bouw van zorgwoningen. „Het is een rustige locatie, dicht bij het centrum en die functie zou aansluiten bij andere voorzieningen in de buurt die op senioren zijn gericht”, gaf Bankers als uitleg.

Het college wil een ontwikkelcompetitie starten met ruimte voor cultuurhistorie. „Het is iets waar we op letten, maar cultuurhistorie is zeker niet het enige element”, zei Bankers.

Naoorlogse wederopbouwschool

Monumentenhuis Brabant heeft de cultuurhistorische waarde bepaald. De Bonifatiusschool dateert uit 1954 en is een ontwerp van het Helmondse architectenbureau Gebr. De Vries. Het bouwtype is erg kenmerkend voor de naoorlogse wederopbouwscholen, stelt de erfgoedvereniging. ‘Het is opgetrokken uit bakstenen gevels met betonnen omlijstingen van de gevelopeningen. En gebouwd volgens het haltype, waarbij de lokalen gesitueerd zijn rondom een multifunctionele centrale hal.’

Quote Een gemeente­lij­ke monumenten­sta­tus zal de realisatie van nieuwe woningen vertragen. Dat zien we liever niet gebeuren Angelo Lingg, VVD

Volgens Monumentenhuis Brabant is de school redelijk gaaf, aangezien de oorspronkelijke opzet van het gebouw nog goed herkenbaar is. En het pand heeft lokale waarde omdat diverse generaties Astenaren er op school hebben gezeten.

Marianne van de Ven (PGA) sprak haar enthousiasme uit over de oproep. „We moeten voorzichtig omgaan met cultuurhistorische erfgoed, want weg is weg.” De andere fracties die zich over het onderwerp uitspraken, waren aanmerkelijk terughoudender. „Er is grote woningnood in Asten”, zei Angelo Lingg (VVD). „Een gemeentelijke monumentenstatus zal de realisatie van nieuwe woningen vertragen. Dat zien we liever niet gebeuren.”

Beeldbepalende elementen behouden

CDA is er voorstander van dat een aantal karakteristieken van het pand behouden blijft. „De uiteindelijke invulling staat nog open”, zegt Rico ter Voert. „We willen de uitkomsten van het onderzoek afwachten. Het is voor ons nu te vroeg om de monumentenstatus toe te kennen.”

Samen voor Asten wil het pand of gedeeltes ervan behouden. „Maar niet ten koste van alles”, zei Tiny van den Eijnden. „We willen geen gat schieten in de begroting.” Waardevolle beeldbepalende elementen behouden: ja, maar een gemeentelijk monument van maken is voor zijn fractie een brug te ver.