Student tandheelkunde uit Asten wint rechtszaak tegen universiteit, maar wat schiet hij ermee op?

Zalige Zondagen weer van start met Koen Sieben & Jos Geerts

GEMERT - Het tweede muziekseizoen van de Zalige Zondagen in de Nazarethkapel wordt op 3 september geopend met Koen Sieben en Jos Geerts. He tweetal is in de regio al veel te beluisteren geweest en geniet al aardig wat bekendheid.