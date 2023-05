Veel rook, geluid, pk’s en toeschouwers: tractorpulling leeft in Heusden

HEUSDEN – Het was een hels kabaal dit weekend in Heusden, waar een tractorpulling evenement werd gehouden. Het is voor het eerst dat een dergelijke wedstrijd, die op beide avonden werd afgesloten met een feest in een grote tent, werd georganiseerd in de gemeente Asten.