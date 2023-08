Vlog bij kwekerij promoot werken in de kas bij scholieren: ‘Soms moet je een oogje dichtknijpen’

VERSLAG PSV heeft een personeels­te­kort en laat zich wéér te makkelijk foppen, maar vecht terug en kan zeker nog door

PSV zat dinsdagavond op Ibrox in een netelige positie en kwam kort voor tijd door geklungel achterin met 2-1 achter. Luuk de Jong was daarna weer eens goud waard voor de Eindhovenaren, die dankzij zijn gelijkmaker prima uitzicht houden op kwalificatie voor de groepsfase van de Champions League. Wel zijn er grote zorgen over de defensie.