17-jarige wegpiraat zonder rijbewijs vlucht met 200 km/u voor politie

20-jarige wegpiraat zonder rijbewijs opgepakt na een spoor van schade in Hoge Weide en Parkwijk Leidsche Rijn

12 december Een 20-jarige wegpiraat is vannacht omstreeks 2.45 uur in de boeien geslagen door de politie. Dat gebeurde pas nadat allerlei gevaarlijke capriolen uithaalde en een spoor van schade achterliet in de wijken Hoge Weide en Parkwijde in Leidsche Rijn om aan de agenten te ontkomen. De bestuurder had geen rijbewijs.